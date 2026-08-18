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Cuando cinco minutos nunca son cinco minutos

Un mensaje, una notificación, un video corto y otro más. Casi sin darnos cuenta, cinco minutos se convierten en 20 y la vida real queda en pausa

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Por Ivannia Solís Porras
Hay industrias enteras compitiendo profesionalmente por nuestra atención, pensando en cómo capturarla, medirla, retenerla y convertirla en dinero. Todo está diseñado para que nos quedemos “un poco más”.







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