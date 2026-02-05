Foros

Cuando agradar cuesta la vida: la mortal dictadura de la belleza

¿Por qué son mayoritariamente las mujeres quienes se someten a estos procedimientos –y mueren– en nombre de la belleza?

Por Luis Gerardo Jiménez Arias
Muchas mujeres modifican su cuerpo para responder a expectativas externas profundamente machistas, y a esta presión se suma un mercado médico que ha desplazado el eje de la medicina de lo terapéutico a lo estético. (Shutterstock/Foto)







