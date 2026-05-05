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Crucitas: el problema que aún no entendemos y queremos resolver

Hoy no sabemos realmente cuál es el daño en Crucitas. No existe un estudio que determine el riesgo que implican el mercurio, el cianuro y otros metales tóxicos en el ambiente y en la salud de las personas

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Por Emma Tristán
operativos Crucitas 2026
Operativo de las autoridades costarricenses en Crucitas, en abril pasado. (Guillermo Solano MSP/cortesía)







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