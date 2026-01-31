Foros

Creer que ‘aquí no pasa’

La experiencia comparada es clara: el autoritarismo nunca se queda donde promete empezar. Comienza persiguiendo a los ‘malos’, continúa ampliando el margen de sospecha y termina alcanzando a cualquiera que estorbe

Por Juan Pablo Ferrari Saavedra
Un dibujo de Alex Pretti se exhibe junto a velas en un monumento improvisado en su honor, en la zona donde fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. El 24 de enero, agentes federales dispararon y mataron a Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, mientras forcejeaban con él en una carretera helada. Fotografía.
Un dibujo de Alex Pretti se exhibe junto a velas en un monumento improvisado en su honor, en la zona donde fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. (OCTAVIO JONES/AFP)







Juan Pablo Ferrari Saavedraelecciones 2026autoritarismogarantías individuales

