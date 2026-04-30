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Costa Rica ya no se llama así

Lo que sé es que cuando un país empieza a vender lo que lo hacía distinto, rara vez encuentra el camino de vuelta

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Por Ronny De Greef Acevedo
Bandera de Costa Rica agrietada, grieta divide a Costa Rica, polarización, Costa Rica en crisis
Neutralidad no significaba ingenuidad. Significaba autonomía. Significaba que Costa Rica podía sentarse en la misma mesa que Cuba y que Estados Unidos sin deber explicaciones a ninguno de los dos. Eso se acabó. O está acabándose. (Shutterstock/Imagen)







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