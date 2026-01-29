Foros

Costa Rica y la tentación del atajo

En Costa Rica, la visita de Nayib Bukele y la exaltación de su ‘experiencia’ en pleno proceso electoral no son hechos neutros. Introducen una lógica peligrosa: la idea de que la democracia costarricense es un obstáculo y no una fortaleza

Por Noah Bullock
This handout picture released on March 16, 2025, by El Salvador's Presidency press office shows the arrival of alleged members of the Venezuelan criminal organization Tren de Aragua at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in the city of Tecoluca, El Salvador. The United States has sent over 200 alleged members of a Venezuelan gang to be imprisoned in El Salvador, President Nayib Bukele said Sunday, after US counterpart Donald Trump invoked wartime authorities to expel migrants. (Photo by Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Hoy, El Salvador tiene decenas de miles de personas privadas de libertad sin juicio, sin defensa efectiva y sin condena. Familias que no saben si sus parientes siguen vivos, y denuncias sistemáticas de tortura. (HANDOUT/AFP)







