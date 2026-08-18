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Costa Rica se llena de carros eléctricos, pero ¿dónde se cargan?

Mientras el parque vehicular eléctrico crece aceleradamente, la red nacional de cargadores rápidos continúa siendo insuficiente y se concentra, en su mayoría, en la GAM

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Por María Evangelina Calderón Cerdas
El ICE opera 39 electrolineras fuera de la Gran Área Metropolitana y 15 las empresas distribuidoras, lo que resulta insuficiente para cubrir la demanda?
Al ser insuficiente la red nacional de cargadores rápidos, se limitan los desplazamientos a zonas alejadas y se genera incertidumbre entre los conductores. (Shutterstock)







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