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Costa Rica se endeuda, en buena medida, para pagar deuda. ¿No es eso contrario al interés general?

El país necesita discutir no solo cuánto debe, sino en qué condiciones, a quién y con qué impacto sobre el Estado social

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Por Jaime E. García González
Deudas
Por "deuda odiosa" se entienden las obligaciones contraídas sin beneficio público o en condiciones contrarias al interés general. (Shutterstock)







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