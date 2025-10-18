Foros

Costa Rica se desangra

El país que dimos por sentado está cambiando a pasos agigantados y cada vez tiene expuestas más heridas. No podemos seguir siendo espectadores

EscucharEscuchar
Por Karol Alfaro Ceciliano
Bandera de Costa Rica destruida, deteriorada, rota, quebrada
¿Adónde quedó nuestra cultura cívica, la formación de ciudadanos críticos que exigen transparencia y rendición de cuentas? (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa Ricaelecciones 2026heridas de Costa Ricainseguridadviolenciacorrupción

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.