Foros

Costa Rica: potencia marina que todavía no entiende su océano

Ningún esfuerzo de conservación o gobernanza marina tendrá éxito si no sitúa en el centro el valor de las comunidades costeras. Las poblaciones artesanales de Puntarenas, Guanacaste y Limón son los guardianes históricos del mar

EscucharEscuchar
Por Ángel Herrera Ulloa
La realidad geopolítica de Costa Rica es abrumadoramente marina: poseemos una Zona Económica Exclusiva que supera los 570.000 kilómetros cuadrados gracias a la proyección de la Isla del Coco. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
océanosmares8 de junioDía Mundial de los Océanos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.