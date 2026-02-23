Foros

Costa Rica paga el costo de no apostar por la aviación

En un país con infraestructura vial limitada, la aviación regional y privada no es un lujo: es una herramienta estratégica de crecimiento

EscucharEscuchar
Por Daniel Romero Martínez
El país posee ubicación estratégica, talento humano y potencial para atraer manufactura aeronáutica ligera, centros de mantenimiento, formación especializada y nuevas tecnologías. Foto ilustrativa de aeronaves en el aeropuerto Tobías Bolaños. (Alber Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
aviaciónDaniel Romero Martínezaviación privada

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.