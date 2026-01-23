Foros

Costa Rica no está perdida. Está peleándose

Una democracia no muere el día que aparece una encuesta, sino el día en que la gente se convence de que ya no vale la pena intentarlo

Por Álvaro Apéstegui Gurdián
Semáforo en amarillo como señal de alerta, de cuidado, de atención, de no pase
Las encuestas divulgadas esta semana son una alarma, un llamado a que creamos que la palabra final no está dicha. Y que todavía existe algo más poderoso que una encuesta: la ciudadanía cuando despierta. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







