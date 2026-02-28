Foros

Costa Rica necesita políticos más simples, más humanos

En un país donde dos de cada 10 jóvenes de entre 13 y 35 años mueren por homicidio, hablar de mejores cifras económicas sin hablar de miedo, precariedad y cansancio es hablarle a un país que no existe

Por Ricardo Huapaya
25-09-2014. Hora: 09:00 a.m. La organización TECHO - Costa Rica presentó el Catastro Nacional de Asentamientos en Condición de Pobreza, documento que -afirman- permite determinar la ubicación geográfica de los asentamientos y priorizar los problemas que se deben atender, en especial en los asentamientos que han sido históricamente invisibilizados. En la foto, el precario El Jazmín, ubicado en Alajuelita, tiene alrededor de 20 años de existencia y fue levantado por familias de distintos lugares de San José en un terreno privado abandonado. En este asentamiento, de unas 200 familias, los habitantes se abastecen de agua por medio de mangueras que se colocaron en una naciente en la montaña que no alcanza para todos en el día, por lo cual en las madrugadas algunos recolectan agua en estañones. La falta de una calle de acceso en buen estado, además, impide que el camión de la basura entre, por lo cual los vecinos tienen botaderos en varios sectores alrededor del precario. Fotos: Mayela López
La realidad cruda es que a la mayoría de las personas no les importan las tasas de interés ni el crecimiento económico. A muchos costarricenses lo que les importa es sobrevivir. (Foto ilustrativa de archivo de precario en Alajuelita). (Mayela López)







