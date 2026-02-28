Costa Rica necesita políticos más simples, más humanos

La realidad cruda es que a la mayoría de las personas no les importan las tasas de interés ni el crecimiento económico. A muchos costarricenses lo que les importa es sobrevivir. (Foto ilustrativa de archivo de precario en Alajuelita).

Hoy la política costarricense debería asumir también ese consejo que a mí tanto me persigue y me provoca dolores de cabeza: hay que ser más simple. La realidad es que la vida es sencilla, y enredarse en palabras grandilocuentes para engañar a la gente es un comportamiento bastante grosero.

Por mi formación, cuando leo noticias del gobierno, muchas veces mi reacción física es fruncir el ceño cada vez que aparece la frase “informe técnico” usada como muletilla. Un informe técnico puede ser relevante, sí. Pero ni para quienes administran el dinero público, ni para quienes redactan leyes, ni siquiera para los médicos, lo técnico constituye una verdad absoluta.

Lo técnico necesita duda. Necesita personas que cuestionen, que revisen, que comprueben si estábamos equivocados o si íbamos por el camino correcto.

Utilizar un “informe técnico” sin revisión de pares, sin debate serio o sin permitir acceso real a la prensa para justificar decisiones políticas es mentirle a la gente, consciente o inconscientemente. Y un error aún mayor es pretender que la oposición sea únicamente técnica y no política. Porque la política no es solo evidencia; también es empatía.

La realidad cruda es que a la mayoría de las personas no les importan las tasas de interés ni el crecimiento económico. A muchos costarricenses lo que les importa es sobrevivir. Los datos son duros: al menos un millón de ticos está por debajo de la línea de pobreza; el costarricense promedio trabaja cerca del 70% de su tiempo (si contamos solo los días laborales y asumimos siete horas de sueño), y otros arriesgan la vida en trabajos informales que pueden costarles todo. En un país donde dos de cada 10 jóvenes de entre 13 y 35 años mueren por homicidio, hablar de mejores cifras económicas sin hablar de miedo, precariedad y cansancio es hablarle a un país que no existe.

Lo que más duele es que el espectáculo político parece no tener empatía. Hoy la política se siente agresiva, terca y desconectada de la esencia del servicio público: estar al servicio de la gente.

Además de pelear por ideas, es fundamental ayudar.

Me alegró ver que, en la pasada campaña electoral, partidos como PLN, Frente Amplio, CAC y PUSC presentaron planes de gobierno con un sentimiento sincero de hacer algo por Costa Rica. Un impulso genuino, no para ayudarse a sí mismos ni buscar el poder por el poder, sino para recordar que el país es la casa de todos y que no queremos verla destruida, ni mucho menos dividida.

La realidad es que la única opción es hablar. Y, ojalá, hablarnos de forma simple.

Entender que nadie es mejor que otro por su educación o su experiencia. Que las grandes ideas pueden venir de cualquier lado. Y que no se necesitan palabras rimbombantes para expresarlas.

Qué distinto sería si los padres pudieran pasar más tiempo con sus hijos. Qué distinto si hubiera trabajos que paguen lo suficiente para darse un gusto de vez en cuando. Qué distinto poder moverse por todo el país y recordar lo bonita que es esta tierra. Invitar una cerveza a alguien que nos cayó bien. Que nuestros hijos estudien no solo porque necesitan un trabajo, sino porque quieren aprender. La vida es muy simple si nos proponemos hacerla simple.

Ahora bien, siempre habrá una marea en contra. Para eso existen la prudencia, la responsabilidad y el cuidado. Si algo aprendimos de estas elecciones es que la oposición es necesaria, pero debe ser una oposición con empatía. Esa es la virtud que no podemos perder.

Es necesario que alguien nos recuerde que no siempre tenemos razón. Que, a veces, la forma importa más que el fondo. Que ser grosero no es firmeza: es simplemente feo.

Por eso, insisto: hay que ser más simple. Porque siendo simples es más fácil conectar con los demás. Es más fácil estar unidos. Es más fácil reconocer dónde se equivocó uno.

Y por eso, quienes no salimos contentos con este resultado electoral –como yo– debemos insistir en lo mismo: recordarles a nuestros políticos que pueden ser más simples. Que no necesitamos palabras grandes para querer a este país en grande.

ricardohuapayary@gmail.com

Ricardo Huapaya R. es economista.