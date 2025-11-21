Foros

Costa Rica merece algo mejor que esto

No podemos acostumbrarnos a la hostilidad como norma ni al desencuentro como método. Somos mejores que eso

EscucharEscuchar
Por Jaime Feinzaig
Representación simbólica del autoritarismo en la sociedad, con figuras de madera desbalanceadas y un puño derrumbando estructuras.
Cuando la política se ejerce con temor o con impulsos momentáneos, se convierte en un escenario de sospechas, ataques y desconfianza.  (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
democraciaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.