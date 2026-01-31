Foros

Costa Rica: entre la erosión democrática y la esperanza

A pesar de los intentos constantes desde Zapote por fomentar la división a través de ataques, mentiras e insultos, las imágenes de las calles en los últimos días nos recuerdan que hay una gran parte de los costarricenses que seguimos unidos por algo más grande

Por Anastasia Chacón González
Caravana multicolor llegó hasta la Rotonda de la Hisponidad
Caravana multicolor con la participación de simpatizantes de diversos partidos, la noche del 29 de enero. Numerosos vehículos recorrieron desde La Sabana hasta la rotonda de la Hispanidad en un ameno desfile de bocinas y consignas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







