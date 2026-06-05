Costa Rica enfrenta su mayor examen laboral en la era de la IA

La pregunta de fondo ya no es si la IA y la automatización van a impactar el mercado laboral. Ya lo están haciendo.

Mientras el mundo ahora habla de inteligencia artificial agéntica (agentic AI) e inteligencia artificial física (physical AI), lo cierto es que, más allá de parecer un juego de palabras, esto ya dejó de ser una conversación sobre el futuro.

Es una discusión sobre el presente: sobre cómo los sistemas de inteligencia artificial (IA) son capaces de planificar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma, y sobre cómo las empresas incorporan estas tecnologías aceleradamente, qué habilidades están demandando y cómo deben prepararse las personas para seguir siendo competitivas.

Y la pregunta de fondo ya no es si la IA y la automatización van a impactar el mercado laboral. Ya lo están haciendo. La pregunta es si Costa Rica está preparando su talento humano con la velocidad y la escala que exige esta transformación.

El tema genera entusiasmo e incertidumbre. Cada avance tecnológico abre oportunidades, pero también modifica ocupaciones, redefine perfiles y obliga a revisar modelos de formación que fueron diseñados para una economía distinta a la que enfrentamos.

El Foro Económico Mundial estima que cerca del 40% de las habilidades requeridas en los empleos actuales cambiarán hacia 2030. Entre las de mayor crecimiento figuran la IA, análisis de datos, ciberseguridad, alfabetización tecnológica, pensamiento analítico y el aprendizaje continuo.

Los países que logren desarrollar talento alineado con estas nuevas demandas estarán mejor posicionados para atraer inversión, generar actividades de mayor valor agregado, aumentar su productividad y generar empleo mejor remunerado.

La transformación tecnológica no está eliminando la necesidad de talento humano; está redefiniendo su rol. Las tareas más repetitivas, operativas o predecibles serán cada vez más susceptibles de automatizar. Al mismo tiempo, crecerá la demanda por personas capaces de analizar información, resolver problemas complejos, utilizar herramientas digitales, adaptarse a nuevos procesos y combinar conocimiento técnico con criterio humano.

Nuestro país no está al margen de esta tendencia. Estudios recientes de Procomer evidencian que, en el sector multinacional de servicios, el 46% de las empresas ya incorpora procesos de IA, el 34% utiliza automatización y el 27% aplica machine learning en sus operaciones. De igual manera, en el sector de dispositivos médicos, el 80% de las empresas cuenta con procesos automatizados y procesos que incorporan IA.

Más importante aún, estas tecnologías no son exclusivas de empresas tecnológicas o sectores altamente especializados. Están transformando áreas tan diversas como finanzas, recursos humanos, servicio al cliente, logística, manufactura, mercadeo, ingeniería, ciberseguridad, incluso la producción agrícola. Su adopción será cada vez más determinante para la productividad de empresas y trabajadores en prácticamente toda la economía.

Esto significa que la discusión sobre talento no puede reducirse únicamente a formar más programadores o especialistas en tecnología. El desafío es más amplio: preparar personas de distintos sectores, regiones y niveles de formación para incorporar herramientas digitales, adaptarse constantemente a nuevos entornos de trabajo y así aprovechar las oportunidades que surgen de esta transformación.

Hemos logrado construir un ecosistema productivo cada vez más sofisticado, con empresas de alto valor agregado, exportaciones crecientes, inversión extranjera directa sostenida y operaciones cada vez más complejas. Sin embargo, esto solo será sostenible si el talento humano evoluciona al mismo ritmo que las necesidades del sector productivo.

Por eso, en Procomer impulsamos iniciativas orientadas a cerrar brechas de habilidades y conectar a más personas con las oportunidades que genera la transformación productiva. Solo en 2025, más de 11.500 personas lograron incorporarse al mercado laboral mediante nuestros programas de empleabilidad, mientras que más de 10.300 están fortaleciendo sus competencias técnicas, digitales, lingüísticas y STEM. Porque Costa Rica no solo debe adaptarse a los cambios: debe anticiparse y contar con el talento necesario para aprovecharlos.

La competencia no es entre personas y tecnología. Tampoco entre trabajadores y algoritmos. La competencia es entre economías capaces de incorporar la tecnología a través de su talento humano.

En Costa Rica tenemos condiciones para aprovechar esta transición: una trayectoria de apertura al mundo, un ecosistema empresarial sofisticado, estabilidad institucional y, sobre todo, una fuerza laboral reconocida internacionalmente. Pero esas fortalezas deben potenciarse con una apuesta sostenida por formación técnica especializada, habilidades digitales, idiomas, competencias esenciales y aprendizaje continuo.

La IA seguirá avanzando. La diferencia entre quienes se beneficien de ella y quienes queden rezagados dependerá, en gran medida, de su capacidad para aprender, adaptarse y generar valor. Porque, en una economía cada vez más automatizada, la principal ventaja competitiva seguirá siendo humana.

----

Laura López Salazar es economista y gerente general de Procomer.