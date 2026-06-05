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Costa Rica enfrenta su mayor examen laboral en la era de la IA

En una economía cada vez más automatizada, la principal ventaja competitiva seguirá siendo humana

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Por Laura López Salazar
Pérdida de empleo por IA, inteligencia artificial y despidos, empleados sin trabajo, desempleo
La pregunta de fondo ya no es si la IA y la automatización van a impactar el mercado laboral. Ya lo están haciendo. (Shutterstock/Shutterstock)







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