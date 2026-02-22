Foros

Costa Rica en dos bandos

Si algo debería incomodarnos, no es su decisión al votar, sino nuestra indiferencia histórica ante sus condiciones de vida, las cuales nunca cambian

EscucharEscuchar
Por Stefanía Rodríguez Gamboa
Bandera de Costa Rica agrietada, grieta divide a Costa Rica, polarización, Costa Rica en crisis
Hemos normalizado el ataque y convertido las redes sociales en trincheras. Hemos confundido la firmeza con la humillación y disfrazado la arrogancia de conciencia política. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
eleccionesfractura socialvotodiscursos de odio

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.