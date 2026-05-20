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Costa Rica aprendió a hablar de igualdad de género, pero no a practicarla

Cuando un hombre opina con firmeza, se le reconoce autoridad. Cuando una mujer lo hace con el mismo tono, suele calificársele de conflictiva, emocional o radical

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Por Katherine Chaves
Concepto de igualdad de género
En países como Islandia, Noruega o Finlandia, la equidad no es un requisito, sino una convicción cultural. (Shutterstock/Imagen)







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