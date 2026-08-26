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Costa Rica ante la nueva economía global de servicios

La dirección exacta del cambio sigue siendo incierta, pero la necesidad de prepararnos, no

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Por Adolfo Cruz Luthmer
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Economía global de servicios
¿Cómo nos estamos preparando para competir en una economía global de servicios que cambia a una velocidad sin precedentes debido a la tecnología? (Shutterstock/Imagen)







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