Control territorial: de manos de la Policía a manos del narcotráfico

Las autoridades deben entender que es imperativo fortalecer la policía territorial con más y mejores recursos, para la que la labor de la Policía Judicial, que viene después, sea más efectiva

Por José Joaquín Arguedas Herrera
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
La fórmula para recuperar el control territorial, nada sencilla, empieza por robustecer la Fuerza Pública del país. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







