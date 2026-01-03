Foros

Contradicciones estructurales y el colapso del consenso globalista

La actual reacción soberanista no es una anomalía ni un ‘retroceso’, sino la consecuencia histórica a un liberalismo sin un enemigo real, que se expandió hasta convertirse en un orden cerrado sobre sí mismo

EscucharEscuchar
Por Mauricio Ramírez Núñez
Piezas de ajedrez representando a Estados Unidos y China sobre un mapa mundial, simbolizando rivalidades estratégicas globales.
Rusia, China, el eje euroasiático ampliado y diversas potencias regionales reivindican su autonomía estratégica, control de sus recursos y capacidad de decisión propia. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GlobalistasSoberanistasGlobalización neoliberalsoberaníaMauricio Ramírez Núñez

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.