Foros

Conocer otro planeta sin viajar al espacio: solo hay que ir a Turrubares

Uno agradece que el país guarde estos rincones donde el tiempo se desacelera y la tierra se revela sin estridencias

EscucharEscuchar
Por Emma Tristán
Tajo Zulay, en San Pedro de Turrubares
De pronto, la carretera se dobla y ahí está: un cerro de piedra, extraño, colorido, como si alguien lo hubiera pelado hasta los huesos y dejado curtirse al sol. (Jurgen Ureña/Jurgen Ureña)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emma TristánLetra Libretajo ZulaySan Pedro de Turrubares

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.