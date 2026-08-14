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Comprar un carro para conseguir trabajo: el espejismo y el círculo vicioso

Mientras el autoempleo sobre ruedas siga creciendo por falta de alternativas y oportunidades, seguiremos trasladando a las personas la responsabilidad de resolver por cuenta propia problemas de empleo y movilidad que requieren de una respuesta del Estado

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Por Karla Chaves Brenes
Presas
San José ocupa hoy un vergonzoso lugar entre las ciudades con mayores problemas de congestión vial del mundo. (Esteban Berm/Esteban Bermúdez)







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