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Cómo sobrevivir a la vejez moderna (sin perder la risa en el intento)

En la radio oímos: ‘¡Muévase! Esa es la clave para una larga vida’. Y en las noticias: ‘Viejito cae muerto después de darle tres vueltas a La Sabana’.

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Por Ana Coralia Fernández
Adultos mayores ejercitándose, deporte al aire libre, edad de oro, envejecer saludablemente
En las plataformas sociales, nos llueven cientos de recomendaciones para tener una vejez feliz y plena antes de estirar la pata. Hacer ejercicio es de los consejos más frecuentes. (Shutterstock/Ilustración)







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Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

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