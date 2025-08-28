Foros

¿Cómo ser un líder exitoso en esta era de revolución tecnológica extrema?

El talento será clave. Con las máquinas asumiendo tareas rutinarias, los equipos deben enfocarse en planeación, supervisión, ética y trabajo interdisciplinario. Esto exige redefinir perfiles, estructuras y alianzas entre universidades, gobiernos y empresas

Por Gerardo Aue
Inteligencia artificial, tecnología y recursos o capital humano.
Para aprovechar este momento, las organizaciones deben explorar estratégicamente, impulsar la colaboración público-privada, invertir en talento y repensar sus modelos con la IA como eje central. (Shutterstock/Shutterstock)







