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Como en la Luna, el lado oscuro de la educación

Tal vez ha llegado el momento de dejar de mirar ese lado oscuro de la educación como una realidad lejana y empezar a habitarlo con responsabilidad

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Por Rafael Mora Goñi
Lado oscuro de la educación. Imagen borrosa, desenfocada y oscura de maestra, profesora, docente de espaldas, en aula con pupitres y una pizarra iluminada al frente
El lado oscuro no es un lugar vacío. Está habitado. Lo habitan quienes no reciben lo que necesitan, pero también quienes, de distintas maneras, hemos aprendido a convivir con sus debilidades. (Shutterstock/Imagen)







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