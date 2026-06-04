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Cómo el populismo energético contaminó el debate sobre la apertura

La apertura eléctrica no debería debatirse como una guerra entre ‘vendepatrias’ y ‘comunistas’, como lamentablemente está ocurriendo

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Por Juan Carlos Hidalgo
Marco Acuña Mora, jerarca del ICE, (izq.) y el presidente Rodrigo Chaves el 26 de abril del 2023 en Casa Presidencial, justo antes de que el mandatario alabara el desempeño financiero del ICE del 2022. Fotografía: Cortesía Casa Presidencial.
26 de abril de 2023: Marco Acuña, jerarca del ICE en el anterior y el actual gobierno, y el entonces presidente, Rodrigo Chaves. Ese día, Chaves se refirió a los resultados financieros de la entidad en 2022 y dijo: "El ICE está volando".







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ICEapertura eléctricaJuan Carlos HidalgoLey de Armonización Eléctrica

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