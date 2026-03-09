Foros

Comencemos la ‘tercera república’ con los buses

La ausencia histórica de inversión por parte de los diferentes gobiernos en infraestructura de transporte público es una forma de violencia sistémica contra los grupos más vulnerables del sistema de movilidad

EscucharEscuchar
Por Henry Hernández Vega
Buses, paradas y pasajeros
El transporte público debe concebirse como algo mucho más amplio que la simple concesión de rutas de autobuses a terceros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
busestransporte públicoHenry Hernández Vega

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.