Colegial analiza mensaje de presidenta del TSE: ‘Costa Rica se defiende con clase y valentía’

Eugenia Zamora no solo defendió su trayectoria profesional y ética, también defendió la función sagrada del TSE como garante de la voluntad popular. Su mensaje debería resonar en todos los rincones del país, como advertencia y como inspiración

Por Santiago Ramírez Zamora
Eugenia Zamora recordó que cualquier intento por desprestigiar el TSE constituye un ataque directo contra la democracia y la paz del país.







