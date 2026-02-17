Foros

Claro que hay que usar la IA en escuelas y colegios, pero de esta forma

La historia demuestra que toda innovación tecnológica ha generado temores similares: ocurrió con la imprenta, con la calculadora, con Internet. El problema nunca ha sido la herramienta, sino el vacío pedagógico que deja su incorporación improvisada

EscucharEscuchar
Por Otto Silesky Agüero
Docente, profesor, explica en el aula cómo redactar, escribir, buenos prompts para la inteligencia artificial
La inteligencia artificial no reemplaza al estudiante, sino que orienta, provoca preguntas, ayuda a organizar ideas y fortalece procesos auténticos de reflexión. Acá, un docente explica a sus estudiantes de habla inglesa cómo redactar buenos "prompts". (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IAinteligencia artificialIA y educación

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.