Cita con la conciencia

Puedo traducir la intención de mi voto en una petición: que el decoro, la dignidad y la decencia vuelvan a Casa Presidencial

Por Roberto García Herrera
Agricultores de la zona norte de Cartago
Los costarricenses seguimos siendo labriegos sencillos, amantes de la paz. Que no nos la arrebaten. Foto ilustrativa de agricultores, captada en San Juan de Chicuá. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







