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Chavela Vargas: dos exilios y una herida que nunca cerró

Conocí a Chavela Vargas en Quepos, en la casa de su hermano Álvaro. Compartí con ella en dos ocasiones, en las Navidades de 1974 y 1975. En 1994, estuve muy cerca de ella, cuando decidió regresar al país

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Por Rogelio Benavides
Con una infancia y una adolescencia sin amor ni amparo, Chavela Vargas se autoexilió en México. Solía decir: “Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana”. (Agencia el Universal/El Universal de México)







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