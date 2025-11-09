Foros

Casas de hoy: la arquitectura del encogimiento

He conocido casas en que la única forma de ingresar al dormitorio es en modo figurín de jeroglífico egipcio: de perfil

Por Íñigo Lejarza
Casas y apartamentos son cada vez más pequeños. Integración de habitaciones: sala, comedor y cocina en un solo espacio
Las casas y apartamentos que integran en un solo espacio la sala, el comedor y la cocina son cada vez más comunes. (Shutterstock/Foto)







