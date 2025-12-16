Foros

Cartago, Siberia y otros lugares para desaparecer

Casi todo aquel que se fuga del mundo está huyendo de un apocalipsis en potencia. Y casi todo aquel que se pierde en el mundo lleva un apocalipsis dentro

Por Fabián Coto Chaves
Una grulla sobrevuela la playa
Los Lykov divisaron un animal fabuloso. Nunca habían visto cosa parecida. Un ave inmensa que emitía un graznido ajeno. Era una grulla.







