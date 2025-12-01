Foros

Carta de Costa Rica al mundo: la paz aún es posible... y es una elección

Una invitación desde Costa Rica a repensar la seguridad global: menos armas y más dignidad, bienestar y cooperación

EscucharEscuchar
Por Paulo Sibaja Céspedes
Vista aérea de San José, La Sabana, edificios y casas en la capital 2023
"Veo la violencia que se normaliza y la desconfianza que crece. Pero desde mis costas, mis montañas, mis selvas y mi ciudad, intento enviar un mensaje distinto". (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paulo Sibaja Céspedescarta de Costa Ricaabolición del ejército1.° de diciembrepazvivir en paz

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.