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Carta a la mandataria: ‘Por favor, no ahonde las brechas basadas en el odio’

Como un simple ciudadano, deseo que trabaje para unir, que mantenga un norte humano y cercano a la población

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Por Mariano Mora Monge
Laura Fernández asistió a misa en la Basílica de los Angeles
Misa en la basílica de los Ángeles, a la que asistió la presidenta Laura Fernández junto a su esposo, Jeffry Umaña, para rogar por el inicio de su gestión como mandataria. La ceremonia religiosa tuvo lugar este sábado 9 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Mariano Mora MongeLaura Fernándezvivan siempre el trabajo y la paz

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