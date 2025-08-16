Foros

Carlos Gardel, a 90 años de su muerte y a 22 de esta anécdota

Mi suegro recordaba que el día que murió Gardel (24 de junio de 1935), él tenía 11 años y, en su escuela, a media mañana, la noticia corrió junto a la imagen de todas las maestras llorando desconsoladamente. Las clases se suspendieron y enviaron a todos a casa

Por Víctor Chacón Rodríguez
Turistas visitan el mausoleo del cantante Carlos Gardel en el cementerio de Chacarita, en Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP (STR)







Carlos Gardelcementerio la ChacaritaArgentinatango

