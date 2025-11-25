Foros

Carlo, mi nieto autista, y los dos señores del Teatro Nacional: el amable y el que lo trató mal

Ese mismo día quiso cumplir otro de sus sueños, repetido una y otra vez: cantar en el escenario del Teatro Nacional. Solo un párrafo de ‘El fantasma de la ópera’. Solo eso

Por Roberto Protti
Teatro Nacional, fachada, Mes de la Patria
Al llegar el pequeño a la escala del escenario y querer subir, un funcionario se lo impidió: “Es prohibido, no se puede”. Incluso llamó a Seguridad para que nos sacaran del Teatro. Sin embargo, nunca falta alguien con alma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







CarloautismoTeatro NacionalóperaRoberto Protti

