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Caperucita Roja y la democracia en tiempos de tensión

Me preocupa profundamente que la confrontación haya dejado de escandalizarnos. Que el insulto nos parezca normal. Que la mala educación política se disfrace de abuelita y que el respeto republicano empiece a verse como el lobo feroz

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Por Jaime Feinzaig
Lobo listo para atacar a Caperucita Roja
Me preocupa enormemente que el respeto republicano empiece a verse como el lobo feroz. (Shutterstock/Imagen)







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Jaime FeinzaigCaperucita Rojademocracia en peligroamenazas a la democracia

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