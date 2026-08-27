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Cáncer no es sinónimo de muerte: también es ciencia, esperanza y vida

Hay que hablar de frente con uno mismo y también con familiares y amigos; buscar fuentes de información creíbles y acudir a la ciencia para acallar mitos, creencias, falsas medicinas y falsos médicos

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Por Randall Cordero Sandí

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Goteo, gota de suero o medicamento intravenoso. Concepto de quimioterapia o cáncer
Por mi edad y mis buenos antecedentes de salud, recibía un tratamiento fuerte, cuyas consecuencias físicas aprendí a reconocer con el paso de las sesiones de quimioterapia. (Shutterstock/Imagen)







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