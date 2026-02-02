Foros

Caídas, fracturas, cirugías y más ganas de seguir pedaleando

En el suelo, cuando pude reaccionar y logré tocar el hueso partido en dos, solo pensaba como cirujano: ‘Me van a operar más tarde, así que ya no puedo comer ni tomar nada de agua’

EscucharEscuchar
Por Andrés Arley Vargas
Plano cerrado de ciclista reparando llanta de su bicicleta
Desde 2016, no he tenido ninguna lesión de consideración y ando con muchísimo cuidado, con la muy grata compañía de amigos con quienes es un verdadero gusto salir a pedalear. Y debo confesar que las “cleteadas” me saben cada vez mejor. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Arley Vargasbicicletacleteadas
Andrés Arley Vargas

Andrés Arley Vargas

Médico cirujano, especialista en Urología. Actualmente, labora para el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su práctica privada y en docencia, en la cátedra de cirugía de la Ucimed. Además, es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Trabajó durante 25 años en la CCSS.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.