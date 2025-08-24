Foros

Café y tertulia: 4, teléfono móvil: 0

Y dijo el dios del chip: ‘Sea el celular’, y vio que era adictivo en gran manera. ¿Estarán en vías de extinción las conversaciones cara a cara?

EscucharEscuchar
Por José David Guevara Muñoz
Familia alrededor de un celular, de un café, a la mesa sin celulares, sin pantallas
Como por arte de magia, los cuatro aparatos pasaron de la mesa a bolsos y bolsillos de camisas y pantalones. ¡Desaparecieron en un dos por tres sin que nadie lo ordenara y sin nada de caritas! (Cortesía: José David Guevara/Cortesía: José David Guevara)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreJosé David Guevara Muñozcelularesconvivencia familiarpantallas
José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz

José David Guevara Muñoz es periodista. Cuenta más de 35 años de experiencia periodística en puestos de dirección, edición y redacción de medios. Laboró 13 años en el diario 'La Nación' y 20 años en el semanario 'El Financiero, del cual fue su director de 2010 a 2020.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.