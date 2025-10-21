Foros

Cabagra: cuando la conservación y el desarrollo van de la mano

Con su Plan Ambiental, Forestal y Territorial, el territorio bribri demuestra que es posible proteger el bosque, impulsar la economía local y fortalecer la gobernanza comunitaria de manera efectiva

Por Rafael Delgado Zuñiga
Plan Ambiental, Forestal y Territorial de Cabagra, territorio indígena bribri ubicado en el sur de Costa Rica
Portada del documento final del Plan Ambiental Forestal y Territorial (PAFT) del Territorio Indígena de Cabagra. (Sitio web del PNUD/Sitio web del PNUD)







