Bukele en San José: el símbolo importado

Invitar a Bukele permite al oficialismo ensayar un atajo comunicacional: asociarse, aunque sea por una fotografía, con un presidente que ha logrado reducir los homicidios en su país. Pero la seguridad no se construye con símbolos importados

Por Ronny De Greef Acevedo
12/11/2024, Alajuela, Cárcel La Reforma, visita de el presidente Rodrigo Chaves junto con el presidente de El Salvador Nayib Bukele.
En noviembre de 2024, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó la cárcel La Reforma en compañía del mandatario costarricense, Rodrigo Chaves. (Jose Cordero)







