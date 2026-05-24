Foros

Brujas, mar y silencio en una mansión de Ojochal

Cerca de la medianoche empezó el murmullo: escuchó primero un lamento, luego una risa y después un montón de voces. Voces de mujeres, agudas, mezcladas, que se interrumpían unas a otras, rezando y riendo al mismo tiempo

EscucharEscuchar
Por Jurgen Ureña
Ilustración de José Pablo Ureña
Ilustración de José Pablo Ureña (José Pablo Ureña/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreJurgen UreñabrujasOjochal
Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.