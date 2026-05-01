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Bibliotecas bajo asedio: preocupante censura en EE. UU.

Una sociedad que teme a sus propios libros es una sociedad que empezó a temerse a sí misma

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Por Pablo Gámez Cersosimo
Biblioteca del Congreso, en Washington. La Biblioteca sirve oficialmente al Congreso de Estados Unidos.
En Washington, la Biblioteca del Congreso (en la foto) ha cedido ante presiones políticas. Igualmente, el Pentágono ordenó retirar de todas sus bibliotecas militares todo material que aborde equidad racial, antirracismo o “ideología de género”. (Shutterstock/Foto)







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