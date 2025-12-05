Foros

BCR vs. Sugeval: el fallo que hace justicia a los inversionistas en Costa Rica

Este fallo judicial no es el final del camino, sino el verdadero punto de partida para la rendición de cuentas. Hacemos un llamado directo al Banco de Costa Rica para que acate, sin más demora, el mandato de la Sugeval

Por Luis Guillermo Elizondo Ugalde
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado. (La Nación)







