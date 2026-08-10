Basta de confrontaciones: ¡pónganse a trabajar!

Ya es hora de que empiecen a trabajar juntos por una Costa Rica mejor. La patria lo merece y lo demanda.

El estilo confrontativo, el debilitamiento presupuestario y reputacional de las instituciones que supervisan al gobierno, así como la crítica cizañera contra nuestro Poder Judicial, no son formas de hacer patria ni de gobernar.

Claro que nuestras instituciones tienen deficiencias y mucho que cambiar para mejorar. Esa es, precisamente, una de las tareas que esperamos que el gobierno emprenda. Pero no será mediante amenazas, ataques infundados, daños a la reputación institucional o pedidos de cabezas como vamos a corregirlas.

La mejora institucional requiere proyectos de ley previamente consensuados, diálogo constructivo entre los poderes de la República, respeto a la disidencia y comunicación asertiva. Lamentablemente, no vemos muchos de estos elementos en el actuar de quienes hoy ejercen responsabilidades en los distintos poderes del Estado.

La oposición legislativa y el propio Poder Judicial también han guardado silencio ante muchas de las falencias del sistema judicial costarricense. Han sido omisos al no salir al paso de numerosas falsedades, reconocer con claridad sus propias responsabilidades y presentar propuestas concretas para corregir las deficiencias.

Por otro lado, los funcionarios del Ejecutivo y el oficialismo legislativo se enfrascan en críticas destructivas e insultos irrespetuosos, sin buscar consensos mediante el diálogo ni construir propuestas negociadas. Pareciera que confunden la confrontación con la solución, como si la crítica cizañera pudiera fortalecer las instituciones que tan virulentamente atacan.

Hay demasiado por hacer como para perder el tiempo en comentarios irrespetuosos, demandas judiciales sin sentido y discusiones estériles. No es debilitando financieramente a las instituciones como vamos a fortalecerlas.

Miles de costarricenses pedimos respeto, diálogo y mejoras. Este oscuro capítulo de nuestra historia patria debe cerrarse. Los políticos deben empezar a trabajar, que para eso fueron elegidos.

Los problemas que nos aquejan son muchos y graves. Ya es hora de que empiecen a trabajar juntos por una Costa Rica mejor. La patria lo merece y lo demanda.

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manglar13@gmail.com