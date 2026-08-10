Foros

Basta de confrontaciones: ¡pónganse a trabajar!

Miles de costarricenses pedimos respeto, diálogo y mejoras. Este oscuro capítulo de nuestra historia patria debe cerrarse. Los políticos deben empezar a trabajar, que para eso fueron elegidos

EscucharEscuchar
Por Jorge A. Jiménez Ramón
Bandera de Costa Rica contra fondo de cielo con nubes
Ya es hora de que empiecen a trabajar juntos por una Costa Rica mejor. La patria lo merece y lo demanda. (Shutterstock/Imagen:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jore Jiménez Ramónconfrontación políticamejoras en la gobernabilidaddiálogo políticoconsenso legislativoPoder JudicialCosta Ricacrítica al gobierno

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.