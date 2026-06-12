Foros

Bancas de metal bajo el sol de Alajuela

¿Por qué no se pensó en hacer asientos de un material más noble y menos susceptible a convertirse en dolorosa plancha ardiente para posaderas viajeras?

EscucharEscuchar
Por Luis Gerardo Barboza Granados
Terminal de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría
Un monumental bronce de Jiménez Deredia brinda la oportunidad a quienes se interesen por el arte de conocer una obra de un artista de primer orden, aunque el mundo tecnológico de hoy haya reemplazado las placas informativas por un código QR. (Aeris/Aeris)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
aeropuerto internacional Juan Santamaríabancas de metalAlajuelasol de Alajuela

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.