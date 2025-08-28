Foros

Aunque parezca, la política no es un partido de fútbol

El partido de fútbol distrae de los problemas mientras que la política los trata. Decir que son equivalentes puede ser incluso un mecanismo de defensa: una forma de trivializar problemas importantes sintiéndose solo un espectador

EscucharEscuchar
Por Adolfo Lizano González
Política y fútbol, gol, partido de fútbol, candidatos en campaña política
Ganar un campeonato, salvo por el gran placer que genera, no produce ningún cambio en mi vida ni en la del resto de mortales. Que gane el candidato equivocado sí puede tener secuelas dolorosas y duraderas. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
partido de fútbolpolíticafútbolproblemas nacionales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.